Troppa differenza tra Napoli e Cremonese: 3-0 per gli azzurri all'intervallo
Partita a senso unico, al "Maradona". E Napoli meritatamente avanti per 3-0 sulla Cremonese, risultato persino bugiardo per lo squilibrio visto in campo, tra due squadre che sembrano giocare in due categorie diverse. Un dato salti all'occhio: 14 tiri totali a 0, 6 dei quali del solo Scott McTominay.
LA SBLOCCA MCTOMINAY
Proprio lo scozzese ha aperto le marcature dopo 3 minuti, poco dopo aver sprecato una grande occasione. De Bruyne lo vede e lo serve, stop di sinistro e tiro rasoterra di destro che finisce nell'angolo più lontano. 10° gol in questo campionato per lui.
UNO-DUE NEI MINUTI FINALI
Il canovaccio non cambia, si gioca a una porta sola. Un assedio come pochissimi se ne vedono in Serie A, la Cremonese stringe i denti ma viene preso a pallonate, resiste fino a quasi la fine del primo tempo, poi incassa due reti tra il 45' e il 48': prima un tiro di Hojlund che trova una deviazione decisiva di Terracciano, poi De Bruyne scardina il pallone dai piedi di Maleh e scaraventa in rete