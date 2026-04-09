Deschamps celebrato a un evento. Gli regalano maglia dell'OM: "Non tornerò per questo"

Ospite d’onore alla 31ª edizione del Torneo di Sens, uno dei più prestigiosi appuntamenti europei a livello U14, Didier Deschamps è stato accolto come una vera leggenda. Il commissario tecnico della nazionale francese ha ricevuto un lungo e caloroso tributo dal pubblico, a pochi mesi dalla conclusione del suo incarico alla guida dei Bleus.

L’omaggio non si è limitato agli applausi. Gli organizzatori hanno voluto celebrare la sua carriera con due regali simbolici: una maglia della Juventus, club in cui Deschamps ha giocato dal 1994 al 1999 e allenato nella stagione 2006-2007, e una dell’Olympique Marsiglia, personalizzata con il suo nome e il numero 11, in ricordo della sua esperienza sulla panchina marsigliese tra il 2009 e il 2012.

Sempre ironico, Deschamps ha risposto con una battuta che ha strappato sorrisi tra i presenti: "Non è per questo che tornerò all’OM, ve lo dico subito". Una frase che conferma il legame ancora forte con il club, ma anche la volontà di guardare avanti. Tra riconoscimenti e affetto del pubblico, la giornata di Sens si è trasformata in una celebrazione della carriera di uno dei tecnici più vincenti e rispettati del calcio francese.