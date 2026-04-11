Il nome di Deschamps divide i tifosi del Real Madrid: il preferito resta Jurgen Klopp

Il Real Madrid sta valutando diversi profili per il futuro della panchina, e tra i nomi emersi figura anche quello di Didier Deschamps, attualmente commissario tecnico della Francia. L’indiscrezione, riportata da RMC Sport, ha però diviso l’opinione pubblica madridista. Tra i tifosi, l’entusiasmo appare misurato. Alcuni riconoscono il valore del tecnico campione del mondo nel 2018, ma dubitano della sua compatibilità con l’identità del club: "Non mi sembra una cattiva idea, ma non credo abbia il profilo del Real Madrid. Il club ha valori diversi, serve qualcuno che conosca l’ambiente", spiega un sostenitore dei Blancos.

Più apprezzata, invece, la sua esperienza e la capacità di gestione dello spogliatoio. Il suo curriculum - dalla finale di Champions con il Monaco nel 2004 fino al Mondiale vinto con la Francia - viene considerato un punto di forza, soprattutto per la sua abilità nel gestire grandi personalità. Resta però forte la preferenza per altri nomi, come quello di Jürgen Klopp, ritenuto più adatto per stile di gioco e carisma. Altri, invece, non escludono la permanenza di Alvaro Arbeloa, arrivato in corsa ma ancora in bilico.

Secondo alcuni osservatori, l’eventuale scelta di Deschamps potrebbe essere influenzata anche dal peso dei giocatori francesi presenti in rosa, in particolare Kylian Mbappé e Aurélien Tchouaméni, con cui il tecnico ha già un rapporto consolidato in nazionale. Non mancano però le perplessità, legate anche a vecchie tensioni con l’ambiente madridista e in particolare con Karim Benzema, che secondo alcuni potrebbero pesare sulla sua accoglienza al Bernabéu.