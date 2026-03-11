Club con più valore di mercato, per il CIES ci sono 3 italiane nelle prime 20: guidano due inglesi
Il 537° Rapporto Settimanale del CIES Football Observatory ha stilato la classifica dei 100 club al mondo con il valore di mercato aggregato più alto, basandosi su un modello statistico di propria invenzione. In vetta alla graduatoria si posiziona il Chelsea con un valore complessivo di 1,732 miliardi di euro distribuito su 54 calciatori, superando il Manchester City (€1,608 miliardi) e il Real Madrid (€1,541 miliardi). I Blues si distinguono anche per l'ottima distribuzione del valore interno: il loro gioiello più prezioso, il brasiliano Estevão (€123 milioni), incide solo per il 7,1% sul totale, a differenza del Barcellona, quarto in classifica, dove Lamine Yamal rappresenta da solo il 25,3% dell'intero valore della rosa (€352 milioni su €1,389 miliardi). Per quanto riguarda le altre nazioni, dominano il Paris Saint-Germain in Francia (€1,346 miliardi), il Bayern Monaco in Germania (€1 miliardo) e l'Inter in Italia con 820 milioni di euro, mentre il Palmeiras (€322 milioni) risulta il club più prezioso tra le società extra-europee.
Tre italiane nella top 20 mondiale, ecco quali
Venendo alle italiane, all'undicesimo posto mondiale c'è appunto la rosa a disposizione di Chivu, dove Lautaro Martinez incide per il 12%. Tre posizioni più in basso c'è la Juventus di Spalletti, dove guida la classifica del valore Kenan Yildiz. Altre tre posizioni ed ecco il Milan di Pavlovic, curiosamente il giocatore con più valore della rosa di Allegri secondo questo modello.
Ecco l'elenco dei club con il più alto valore di mercato aggregato (valori espressi in milioni di euro):
Chelsea FC (ENG): 1.732 M€
Manchester City (ENG): 1.608 M€
Real Madrid (ESP): 1.541 M€
FC Barcelona (ESP): 1.389 M€
Arsenal FC (ENG): 1.348 M€
Paris St-Germain (FRA): 1.346 M€
Liverpool FC (ENG): 1.046 M€
Bayern München (GER): 1.000 M€
Tottenham Hotspur (ENG): 897 M€
Manchester United (ENG): 829 M€
FC Inter (ITA): 820 M€
Newcastle United (ENG): 789 M€
Atlético Madrid (ESP): 786 M€
Juventus FC (ITA): 780 M€
Brighton & Hove (ENG): 778 M€
Aston Villa (ENG): 757 M€
AC Milan (ITA): 666 M€
Bayer Leverkusen (GER): 652 M€
RB Leipzig (GER): 645 M€
Brentford FC (ENG): 643 M€
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.