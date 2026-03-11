Domani Bologna-Roma, i convocati di Italiano: recuperano Heggem e Miranda
Domani alle 18.45 il Bologna sfiderà la Roma al Dall'Ara nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. Vincenzo Italiano avrà a disposizione anche Heggem e Miranda, con De Silvestri ed Helland assenti a causa dell'esclusione dalla lista UEFA. Di seguito l'elenco completo dei 24 calciatori convocati per il match di giovedì:
Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski
Difensori: Casale, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Joao Mario, Miranda, Vitik, Zortea
Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe
