TMW Vlahovic è tornato: oggi allenamento in gruppo con la Juventus per il centravanti

Dusan Vlahovic è tornato, adesso la notizia si sta facendo sempre più concreta. Come raccolto da TMW, infatti, nella seduta mattutina di allenamento della Juventus, il centravanti serbo ha lavorato aggregato con il gruppo allenato da Spalletti.

I problemi legati all'infortunio agli adduttori rimediato a fine novembre 2025, che sta tenendo fuori Vlahovic da quel momento in maniera continuativa, sembra essere ormai stato messo alle spalle, con il tecnico bianconero Luciano Spalletti che potrà quindi contare su una carta in più nel proprio mazzo per provare a condurre la Juventus alla qualificazione alla prossima edizione delle Champions League, nelle 10 partite di Serie A che rimangono da qui al termine della stagione per la Vecchia Signora.

In ballo per Vlahovic c'è anche il futuro nella Juventus. il centravanti classe 2000, infatti, è entrato negli ultimi mesi del suo contratto con il club bianconero, in scadenza il prossimo 30 giugno. Da quando è un giocatore dei bianconeri, quindi da gennaio 2022, il bomber serbo ha messo insieme 162 presenze in gare ufficiali, condite da 64 gol segnati. In questa stagione, tra Serie A e Champions League, 17 apparizioni e 6 gol in 874 minuti, di media quindi uno ogni 146.