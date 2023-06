Tutti pazzi per Osimhen: l'entourage pronto a incontrare tre club di Premier nei prossimi giorni

La Premier League tenta Victor Osimhen. Nei prossimi giorni, stando a quanto riporta l'edizione online del Daily Express, l'entourage dell'attaccante nigeriano incontrerà le dirigenze di Manchester United, Chelsea e Liverpool, tre club fortemente interessati all'ex Lille.

Osimhen avrebbe espresso, in caso di cessione, il desiderio di trasferirsi in Inghilterra, prediligendo questa opzione alle alternative PSG e Real, che pure hanno manifestato il proprio interesse per il classe '98. La prossima, dunque, potrebbe essere una settimana molto importante per il futuro dell'asso del Napoli.