Real Madrid, dalla Turchia ipotizzano un assalto a Osimhen: ma servono 100 milioni

Secondo quanto riportato da Fotomac, il Real Madrid starebbe preparando un assalto estivo per l'attaccante del Galatasaray Victor Osimhen. I Blancos hanno infatti in programma una profonda ristrutturazione della rosa dopo un'altra stagione deludente, che con ogni probabilità si concluderà senza la conquista di trofei. L'impressionante stato di forma del nazionale nigeriano ha catturato l'attenzione della dirigenza madrilena, che lo ha identificato come il prossimo potenziale "Galactico" per rilanciare le ambizioni del club.

Il Galatasaray aspetta offerte superiori ai 100 milioni di euro

Reduce da una stagione ottima in termini numerici ma con diversi problemi fisici, Osimhen ha collezionato 19 gol e 7 assist in questa stagione, numeri che giustificano la valutazione di 100 milioni di euro fissata dal club turco. Il giocatore si è detto aperto all'idea di lasciare la Turchia per approdare in una big europea in estate. Sebbene la cifra richiesta sia enorme, il Real Madrid sta valutando diverse cessioni eccellenti per finanziare l'operazione e regalare a un reparto offensivo già stellare un vero ariete d'area di rigore.

Resta da capire come l'eventuale arrivo di Osimhen possa integrarsi negli equilibri tattici della squadra, specialmente considerando che Kylian Mbappé è stato una vera macchina da gol in questa stagione. Sarà interessante osservare come l'inserimento del nigeriano potrebbe impattare sul ruolo del fuoriclasse francese e di Vinícius Júnior, in un tridente che sulla carta promette di essere tra i più devastanti della storia del calcio, ma che richiederà una gestione tecnica magistrale.