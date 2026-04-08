Il Galatasaray torna a vincere senza Osimhen, Buruk annuncia: "Ecco quando può tornare"

Passata la delusione nello scontro diretto con il Trabzonspor, il Galatasaray è tornato a vincere in Super Lig (Serie A turca) nell'incontro di recupero della 27ª giornata per 3-1 contro il Goztepe. Riportandosi così a +4 sia da Onana e compagni ma pure dal Fenerbahce, mettendo a tacere le pressioni per la lotta al titolo. Okan Buruk, allenatore dei giallorossi, ha commentato: "Ce ne andiamo con una vittoria. Era una partita critica. Ottenere un vantaggio di 4 punti era fondamentale a livello psicologico. È stata una gara importantissima".

Okan Buruk ha concluso parlando delle condizioni fisiche di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano, ex Napoli, ormai è fuori dal 19 marzo scorso a causa dell'infortunio all'avambraccio subito contro il Liverpool nella gara di ritorno di Champions League per gli ottavi di Anfield. A distanza di quasi un mese non è ancora tornato in campo, ma il tecnico del Galatasaray ha spiegato: "Potrebbe far parte della rosa per la partita contro il Gençlerbirliği, se le condizioni saranno favorevoli".

"Tuttavia, potremmo anche decidere di utilizzarlo per la sfida contro il Fenerbahce. Valuteremo l'evoluzione della situazione", la chiusura di Buruk. Nella fattispecie, dunque, Osimhen potrebbe tornare a giocare con la maglia giallorossa una partita ufficiale il 18 aprile in campionato o il 22 aprile in Coppa di Turchia. Nella peggiore delle ipotesi invece dovrebbe attendere il derby del 26 aprile.