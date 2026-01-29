Tutti su Joao Mario, l'esterno della Juventus è anche nel mirino di Fiorentina e Sassuolo

Tutti pazzi per Joao Mario della Juventus, almeno a osservare le notizie che stanno cominciando a emergere in queste ultime ore degli ultimi giorni di calciomercato di gennaio 2026. L'esterno portoghese, arrivato in estate in bianconero all'interno dell'operazione duplice con il Porto che ha portato Alberto Costa a percorrere la strada in senso inverso rispetto a lui.

Stamani vi abbiamo dato conto dell'interessamento del Bologna, al quale ha poi fatto seguito qualche ora dopo anche l'Espanyol, in Liga. E non sono finite le potenziali acquirenti per Joao Mario, visto che emergono adesso altre due squadre di Serie A tra le realtà che stanno tenendo sott'occhio la situazione del laterale portoghese di fascia destra della Juventus.

Su Joao Mario, infatti, ci sarebbero anche il Sassuolo e la Fiorentina, come riportato dal portale SassuoloNews.net. Con la Juventus che sta provando ad avanzare per Brooke Norton-Cuffy del Genoa, la possibilità che il portoghese lasci la Vecchia Signora in questi ultimi giorni di mercato invernale si fanno più concrete.