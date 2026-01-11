Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Udinese bloccata in casa dal Pisa, Runjaic: "Ha inciso anche il giorno in meno di riposo"

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, dopo il 2-2 casalingo contro il Pisa ha parlato a DAZN: "Il Pisa è un'ottima squadra, non è facile giocarci contro. Eravamo in vantaggio e in controllo del match, avendo una posizione di favore rispetto a loro. Non siamo però riusciti a giocare come volevamo nel secondo tempo. Ha inciso anche la questione delle energie fisiche, abbiamo avuto un giorno in meno di riposo rispetto a loro dopo un match tosto a Torino su un campo ghiacciato. Non abbiamo mollato fino alla fine, ma abbiamo pareggiato nei dettagli. Se Atta o Davis avessero segnato il 3-2 avremmo parlato di tutta un'altra gara. C'è rammarico e non sono contento del risultato ma sono soddisfatto della prestazione della squadra. Abbiamo inserito tanti giovani nella ripresa, andiamo avanti".

A proposito, la sua Udinese sembra voler puntare forte sui giovani.
"C'è sempre spazio per migliorare. Sono contento del mix di giocatori che ho in rosa. I giovani cresceranno durante gli allenamenti e le partite. Da tutto ricevono feedback e possono ancora crescere tanto. Miller per esempio oggi poteva difendere meglio sul gol loro dello 0-1, invece che girarsi di spalle, ma sono cose che devi considerare quando giochi con ragazzi così giovani. Io mi concentro sul suo talento, ha fatto vedere tante cose buone anche oggi. Ora è diventato un titolare, più gioca e più migliora anche dal punto di vista fisico. Abbiamo tanta fiducia nei nostri giovani".

Pensate di poter alternare vari moduli?
"Dipende. Oggi ci aspettavamo maggiore possesso palla e abbiamo giocato così. Contro l'Inter avremo meno controllo del possesso e forse ci sarà bisogno di un centrocampista in più. Dipende dai dettagli e dall'avversario, ma credo continueremo a essere flessibili per quanto riguarda lo schieramento".

