Udinese, Runjaic: "Zaniolo ha sentito fastidio al ginocchio, ma è recuperato"

Nicolò Zaniolo è perfettamente recuperato, dopo il cambio forzato nell’ultimo turno di campionato. Kosta Runjaic, tecnico tedesco dell’Udinese, ne ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Pisa: "Ha sentito quel piccolo fastidio al ginocchio e ha chiesto il cambio. Oggi però si è allenato, c'è ancora una notte per dormirci su e credo che sarà con noi con il Pisa.

Contro il Torino abbiamo speso molto e la squadra porta i segni dello sforzo profuso contro il Torino. È sempre meglio però recuperare dopo una vittoria. Penso che i ragazzi saranno in una buona forma per la partita. Sul campo dovremo portare la stessa attenzione vista con il Torino".

Runjaic ha parlato anche del nuovo acquisto Juan Arizala: “È un ragazzo molto giovane, che arriva da un altro campionato, gli va dato tempo. Non posso dare tempistiche precise. E' uno di quei giocatori come Gueye e Miller che sono giovani ma con grande talento, i presupposti sono buoni per potersi affermare qui da noi con le giuste tempistiche. Lavoreremo con lui come con gli altri, da qui a fine stagione avrà l'occasione di adattarsi e svolgeremo lavoro individuale con lui per conoscerlo al meglio, c'è anche la barriera linguistica, non conosce al meglio l'inglese ancora. Speriamo di poter dare un bilancio più preciso tra qualche mese".

La conferenza stampa di Runjaic.