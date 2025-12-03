Juventus, Spalletti soddisfatto: "Contento della continuità nello stare dentro l’azione"

Bastano l'autogol di Palma e il gol su rigore di capitan Manuel Locatelli alla Juventus per battere 2-0 all'Allianz Stadium l'Udinese ed accedere ai quarti di finale di Coppa Italia, dove i bianconeri incontreranno la vincente della sfida in programma alla New Balance Arena di Bergamo questo pomeriggio alle 15:500 tra Atalanta e Genoa.

Al termine del match, il tecnico Luciano Spalletti, ha parlato così ai canali ufficiali del club: "La partita è stata condotta in maniera corretta, per tutte le zone del campo e per tutti i minuti dell’incontro. Da un mio punto di vista vedo giorno dopo giorno sempre qualcosa di migliore. Stasera potevamo fare ancora qualcosa di più però dobbiamo accontentarci perché sono già stati fatti dei passi notevoli.

Sono contento della continuità che abbiamo avuto nello stare dentro l’azione e di non essere in tensione nei momenti in cui la palla era tra i piedi degli avversari. La differenza la fa sempre la qualità del palleggio, siamo sulla strada giusta ma ancora ne abbiamo da fare".