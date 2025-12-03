Udinese, Runjaic: "Non sono soddisfatto. Zaniolo e Atta out perché stanno giocando tanto"

Si ferma agli ottavi di finale il cammino in Coppa Italia dell'Udinese, ieri battuta all'Allianz Arena dalla Juventus per 2-0. A decidere il match l'autogol di Palma nel primo tempo e il raddoppio siglato su calcio di rigore dal capitano dei bianconeri Manuel Locatelli.

Al termine del match, il tecnico dei friulani Kosta Runjaic è intervenuto ai canali ufficiali del club per analizzare il ko: "Ci è mancato qualcosa ed era chiaro nel primo tempo. Non avevamo la forza che avremmo dovuto avere. Qui è sempre difficile contro una squadra forte ma non sono soddisfatto. Nella ripresa fino al rigore eravamo in partita anche se non siamo andati vicino a segnare. Poi dopo il 2-0 é diventato difficile. La Juve ha giocato bene ha tenuto tanto la palla, la chiave é stata che abbiamo perso i duelli uno contro uno perdendo rapidamente la palla".

Sulla gestione della rosa: "Zaniolo ha giocato tanto nelle ultime gare, ho pensato di non schierarlo ma volevo far capire che per noi la partita di stasera era molto importante e volevamo andare al prossimo turno. Ha avuto dei buoni momento stasera poi ho voluto risparmiarlo e lo stesso ho fatto con Atta che ha giocato tanti minuti”.