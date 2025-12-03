Udinese, Palma: "Non mi butto giù per due episodi. Yildiz? È tra i più forti in Serie A"

Si ferma agli ottavi di finale il cammino in Coppa Italia dell'Udinese, ieri battuto all'Allianz Arena dalla Juventus per 2-0. A decidere il match l'autogol di Palma nel primo tempo e il raddoppio siglato su calcio di rigore dal capitano dei bianconeri Manuel Locatelli. Al termine del match, proprio il difensore classe 2008 autore della sfortunata autorete che ha aperto le marcature, ha parlato ai canali ufficiali del club friulano: "Io mi porto con me tutte le cose positive di stasera, poi analizzerò quelle negative, ma non mi butto giù per due episodi, uno sfortunato e uno ingenuo".

Sull'impatto dell'Allianz Stadium: "Lo stadio della Juventus è bellissimo, c'era tanta gente, si sentiva l'atmosfera. Sono giovane, all'inizio non è stato facile e ci ho messo un po' a entrare in partita, poi piano piano ho preso fiducia".

Su Yildiz: "Yildiz è il più forte della Juventus e tra i migliori in Serie A. Ha fatto una buona partita, ma io ho difeso bene".

Sull'autogol e il fallo da rigore: "Ora cercherò di ridurre gli errori, rivedrò la partita, darò il meglio come sempre in allenamento per poi accumulare più minuti possibili in partita".