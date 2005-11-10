L'Udinese cambia tecnico, le verità post derby di Thuram, sorriso viola: le top news delle 22

Serata di calcio giocato e ufficialità, tra cambi in panchina, dichiarazioni e risultati vari. Paolo Zanetti è il nuovo allenatore dell'Udinese, Marcus Thuram carica l'Inter dopo il cocente ko nel derby, mentre la Fiorentina ritrova la vittoria contro il Sassuolo agganciandolo in classifica. Di seguito le notizie più importanti della serata di lunedì 2 novembre.

Paolo Zanetti nuovo allenatore dell'Udinese

L'Udinese riparte da Paolo Zanetti. Il tecnico vicentino ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, raccogliendo l'eredità di Kosta Runjaic, esonerato dopo oltre due anni. Ex allenatore di Venezia, Empoli e Verona, Zanetti ha conquistato la promozione in Serie A con i lagunari nel 2021 e ora è chiamato a guidare i friulani in questa nuova sfida a campionato in corso.

Thuram: "Dopo il derby ci siamo detti le cose in faccia"

Alla vigilia di Feyenoord-Inter, Marcus Thuram ha invitato i compagni nerazzurri a ripartire dopo la sconfitta nel derby: "Ci siamo detti le cose in faccia, come famiglia, come squadra". L'attaccante francese si è detto in ottima condizione, sottolineando l'importanza di affrontare con unità e concentrazione i primi minuti di una partita che si preannuncia complicata, anche per il calore del pubblico di Rotterdam.

Fiorentina, 4-2 al Sassuolo: torna il sorriso

La Fiorentina torna a vincere in campionato dopo 52 giorni, superando il Sassuolo per 4-2 al Mapei Stadium. Dopo il vantaggio di Laurienté e il pareggio di Pellegrino, Njie firma il sorpasso viola, ma il francese neroverde trova nuovamente il pari. Nel finale decidono le reti di Mastantuono e Valdepenas, regalando tre punti preziosi alla squadra di Vanoli in vista della sfida, sentitissima, con la Juventus. Intanto, in classifica la Fiorentina aggancia proprio il Sassuolo a quota 8 punti.

Antonelli, il cuore batte per il Bologna

E se vi dicessimo che, molto prima di diventare campione del mondo di Formula 1, Andrea Kimi Antonelli sognava di fare il calciatore? Giocava attaccante e aveva Lionel Messi come idolo. Il suo cuore, però, è sempre stato rossoblù: da bambino andava allo stadio con il padre, ha festeggiato per le strade di Bologna la Coppa Italia del 2025 e ha ricevuto una maglia autografata dalla squadra durante il GP di Imola. Dopo il titolo mondiale, oggi il suo amato Bologna gli ha dedicato un messaggio di congratulazioni, invitandolo a festeggiare insieme questo storico trionfo.