Paolo Zanetti fu ad un passo dal ritorno al Venezia: la prima all'Udinese proprio al Penzo

Lo scorso 12 ottobre il Venezia perdeva 3-1 a Bergamo, contro l'Atalanta. All'indomani dell'ennesimo, pesante ko in casa dei veneti c'era un allenatore che aveva già dato disponibilità per subentrare a Giovanni Stroppa: Paolo Zanetti. Non era l'unico nome in lizza e l'altro candidato forte era Davide Nicola, che poi ha firmato.

Zanetti e l'esordio proprio contro il Venezia

Decisivo è stato il confronto interno del board del Venezia, che ha portato a seguire la pista Nicola. Paolo Zanetti era già stato contattato da diverso tempo ed era convinto di poter risollevare le sorti della sua ex squadra, nonostante le grosse difficoltà mostrate nel ritorno in A. Destino ha voluto che arrivasse poi l'Udinese e che Paolo Zanetti farà il suo esordio sulla panchina bianconera proprio al Penzo, venerdì alle 20.45. Tornerà da ex

Zanetti torna in pista: due salvezze già conquistate

Zanetti torna in pista dopo l'avventura finita in modo amaro a Verona, nonostante una salvezza al primo anno sulla panchina gialloblu che, rivista oggi, fu notevole. Basti pensare che, visti gli acciacchi di Tengstedt, l'attacco è stato guidato a lungo da Sarr e Mosquera. Si è trattato della seconda salvezza raggiunta dopo quella con l'Empoli dell'annata 2022/23. Nel suo curriculum spicca anche la promozione in A raggiunta proprio con il Venezia, nel 2020/21.