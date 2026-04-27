Udinese, Ehizibue: "La mentalità è quella giusta. Sul gol ho fatto un bel tiro"

Kingsley Ehizibue, difensore dell'Udinese e autore di uno dei sei gol nel match contro la Lazio (3-3), ha parlato così ai microfoni di Dazn: "Giochiamo bene, penso sia stata una prestazione positiva. Questa è la mentalità per andare avanti, dispiace per aver la rete nel finale. Il mio gol? Non l'ho ancora rivisto, penso sia stato un bel tiro (sorride, ndr)".