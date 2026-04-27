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Antonini non molla: il punto sulle battaglie legali di Trapani Calcio e Shark

Antonini non molla: il punto sulle battaglie legali di Trapani Calcio e SharkTUTTO mercato WEB
Daniel Uccellieri
Oggi alle 22:33Serie C
Daniel Uccellieri

Valerio Antonini, presidente del Trapani, attraverso i suoi canali social, ha pubblicato un lungo aggiornamento sui principali procedimenti in corso che riguardano le sue società, il PalaShark e, soprattutto, il futuro del Trapani Calcio.

Queste le sue parole:

"Una giornata fondamentale per gli sviluppi che attendono le mie società e tutti coloro che credono nella giustizia. Faccio il punto in modo trasparente e documentato.

8 Maggio

Siamo pronti per l’udienza di merito dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria. Ricordo che il 12 febbraio 2026 lo stesso Collegio ha già sospeso l’efficacia esecutiva dell’Atto di Recupero n. TY9CR3S00176 con efficacia erga omnes. I documenti parlano da soli.

La CGARS!

Comunicata la data del 13 maggio per l’udienza CGARS sulla sospensiva contro il Comune di Trapani. In attesa della fissazione del merito al TAR Palermo, ci riprenderemo il PalaShark fino all’ultimo bullone. E partirà l’azione risarcitoria nei confronti dei firmatari della Determinazione Dirigenziale n. 465/2026 e di chi quella linea ha politicamente coordinato. Chi ha firmato, risponderà. Anche con il proprio patrimonio.

TRAPANI TER AL COLLEGIO DI GARANZIA DEL CONI IL 19 MAGGIO 2026

Fissata l’udienza del Trapani Ter al CONI per il 19 maggio 2026. In attesa della data del Trapani Quater. Stessa causale fattuale, sanzionata più volte: violazione palese del ne bis in idem ed il famoso oramai tema IVA / IRPEF-INPS e illegittimità delle sanzioni applicate. In attesa invece della data del Trapani Quater. Siamo certi che il Trapani Calcio giocherà in Serie C il prossimo anno e che dovranno restituire il titolo di Serie A alla Trapani Shark. Di danni da pagarci poi ne parleranno i miei legali.

In preparazione l’istanza alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che sarà depositata non appena pubblicata la sentenza nel caso Agnelli c. FIGC. La giustizia sportiva italiana non può continuare a vivere fuori dai principi del diritto europeo.

A breve chiuderò il cerchio sul nuovo piano editoriale televisivo: si riparte con altre modalità e altre persone. In parallelo, in fase di deposito istanza per azione di responsabilità nei confronti dell’ex vertice gestionale e non solo.

Depositato un esposto-denuncia corposissimo presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei Conti, con conoscenza alla Sezione di Controllo con un grave ed ingente Pregiudizio erariale alle casse del Comune di Trapani. E nel frattempo oggi

Il passaggio del Movimento Trapani Tua all’opposizione è la decisione più attesa da chi ha a cuore questa città. Una scelta che, di fatto, commissaria politicamente un’azione amministrativa già fragile.

I dati parlano: doppio commissariamento regionale nel solo 2025, DUP 2025-2027 bocciato dai Revisori il 26 agosto 2025, partecipate in profonda sofferenza se non prossime al fallimento, contenzioso milionario in arrivo con la Trapani Shark e molte altre situazioni da URLO DI MUNCH. Basta vedere quella triste notizia di oggi in cui un uomo ha cercato di suicidarsi davanti il Comune. La disperazione che sta portando ovunque questa amministrazione è imbarazzante e senza precedenti e paragoni in tutta Italia.

Una città capoluogo di provincia che fatica con l’acqua, con i rifiuti, con i trasporti, con un bilancio in disordine e che, mentre i cittadini si arrangiano, ha trovato il modo di alzarsi gli stipendi con la delibera del 31 dicembre 2025. Trapani non merita questo.

In queste ore sto ricevendo una vicinanza straordinaria forse la più forte da quando sono arrivato in città. Lo so io, lo sa Trapani, lo sa chiunque ami davvero questo territorio: è arrivato il momento di restituire dignità a questa città.

Mi auguro che non ci sia chi, dietro a sorrisi di facciata, stia giocando partite parallele. Se così fosse, saranno i fatti a parlare. Confido però che la realtà sia più lineare di quanto certe voci vorrebbero far credere.

I fatti parlano. I documenti parlano. Il tempo parla.

La verità ci renderà liberi".

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