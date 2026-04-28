Palermo ai playoff, Inzaghi ai tifosi: "Ce la metteremo tutta, siete di un'altra categoria"
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La promozione diretta per il Palermo è sfumata, ma i rosanero partiranno comunque tra le principali favorite ai playoff. Il tecnico rosanero Filippo Inzaghi, attraverso un post sul suo profilo Instagram, ha voluto fare una promessa ai tifosi, vero uomo in più in campo della squadra:
"Una cosa è certa: ce la metteremo tutta! Siete di un’altra categoria."
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