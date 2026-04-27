Mendy e Borrelli stendono l'Atalanta e avvicinano il Cagliari alla salvezza: è 3-2 alla Unipol Domus

Seconda vittoria casalinga consecutiva per il Cagliari che si impone per 3-2 sull'Atalanta al termine di una gara scoppiettante. Rossoblù già in doppio vantaggio dopo 8 minuti grazie alla doppietta del debuttante Mendy a cui risponde Scamacca, anche lui a segno per due volte negli ultimi 5 minuti di primo tempo. Nella ripresa ci pensa però Borrelli a regalare tre punti pesantissimi che mandano i suoi a +8 dalla zona retrocessione. Dall'Altra parte la sconfitta potrebbe definitivamente aver messo la parola fine alle speranze di Europa League della Dea, con il sesto posto della Roma ora distante 7 lunghezze.

Mendy colpisce due volte, Scamacca risponde

Partenza a gas dei padroni di casa, già avanti dopo 13 secondi grazie al primo gol in Serie A del classe 2007 Paul Mandy, bravissimo a svettare di testa e a incornare in rete il cross al bacio di Adopo. Non contento il 19enne realizza il raddoppio appena 7 minuti più tardi, ribadendo in porta un pallone rimasto in area a seguito di una respinta di Carnesecchi. In una prima frazione tutta di marca rossoblù, ecco arrivare in cinque minuti la doppietta di Gianluca Scamacca che riapre tutto: al 41' il centravanti riceve in area da De Ketelaere e lascia andare un destro a giro al bacio da posizione defilata che si infila sul palo lontano della porta difesa, passano poco meno di 5 minuti e Bellanova innesca Scalvini, che crossa con precisione al centro dove Scamacca calcia di prima intenzione per il gol del 2-2.

Atalanta punita ancora in avvio

Gli uomini di Palladino vengono ancora puniti dopo pochi minuti dall'inizio della ripresa grazie al gol di Gennaro Borrelli. Nell'occasione buon break di Folorunsho che si libera di Scalvini involandosi verso la porta e calciando con potenza al limite dell'area dopo aver mandato al bar Djimsiti. Il destro del centrocampista sardo viene deviato da Kolasinac ma sulla respinta il più rapido è Borrelli, che realizza la rete del definitivo 3-2 e che l'Atalanta non riesce a rimontare nonostante tanti cambi offensivi per Palladino e un miracoloso Caprile sul tentativo nel finale di Krstovic.