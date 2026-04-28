Ternana in vendita, pubblicato bando cessione ramo sportivo: base d'asta a 260mila euro

Secondo quanto riportato da TernanaNews, è stato pubblicato ufficialmente il bando per la cessione del ramo sportivo della Ternana, passaggio cruciale per il futuro del club rossoverde. La procedura si svolgerà in modalità telematica: l’asta è fissata per il 13 maggio 2026, mentre le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del giorno precedente tramite PEC. Il prezzo base è stato stabilito in 260.000 euro, con rilanci minimi da 10.000 euro e possibilità di offerte non inferiori al 75% della base. Nel pacchetto rientrano prima squadra, settore giovanile, marchio, attrezzature e contratti dei calciatori, mentre resta escluso il titolo sportivo, che dovrà essere successivamente riconosciuto dalla FIGC al nuovo proprietario previa verifica dei requisiti.

La situazione economica resta complessa: il passivo complessivo supera gli 8,5 milioni di euro, con circa 4,1 milioni necessari in tempi brevi per garantire l’iscrizione al prossimo campionato. Una fideiussione escussa dalla Lega Pro ha consentito di alleggerire parzialmente l’esposizione immediata. Nell’operazione è inclusa anche la subconcessione per l’utilizzo dello stadio Liberati, valida per la stagione 2026/2027 grazie all’intervento di Stadium Spa, mentre resta fuori la partecipazione nella stessa società.

In caso di aggiudicazione, il trasferimento formale del ramo d’azienda è previsto per il 25 maggio 2026 presso lo studio del notaio Clericò di Terni. Il futuro acquirente dovrà sostenere anche le spese notarili e dimostrare solidità economica. Il tempo stringe e la posta in gioco è altissima: il destino della Ternana si decide ora soprattutto fuori dal campo.