Ostiamare promosso in C, il tecnico D'Antoni: "De Rossi ha visto più lungo di noi"

David D'Antoni, tecnico del neopromosso Ostiamare, si lascia andare in conferenza stampa: "Sono molto orgoglioso, abbiamo intrapreso questo percorso con tante persone e si è creata un'empatia incredibile tra tutti noi. Questa è una vittoria particolare, s'è creato qualcosa di magico e questo stato d'animo me lo porto dentro. Non ho social, non mi interessano né nella vita né nel calcio, ho sentito di qualche polemica per destabilizzarci ma non ci interessa, è un ambiente che non mi piace e non frequento. Siamo qui a gioire tra la gente, è quello che volevamo regalare ad Ostia".

Ha dato un impulso decisivo avere come presidente una figura quale Daniele De Rossi: "So quanto sia importante questa vittoria per il calcio laziale, creano un indotto positivo per l'ambiente e per Ostia. Io credo molto nelle storie, e la nostra è forse la più bella del girone. Penso a De Rossi, che è partito da qua per poi prendersi tutto nel calcio e il primo pensiero una volta smesso è stato al club. E lo ha dimostrato sempre, in ogni suo atteggiamento. Siamo orgogliosi di averne fatto parte. Voglio complimenti con Ancona e Teramo per averci reso la vita complicatissima, ma noi siamo stati sempre in testa, senza cedere mai e accelerando nel momento in cui ci credevano morti. Non abbiamo demeritato in nulla, siamo stati una grandissima squadra e società. Il pensiero va al mio staff, ai giocatori, alla famiglia e al nostro presidente che è stata l'arma in più: ha visto molto più lungo di noi, che abbiamo messo in atto il suo sogno. De Rossi è stata una presenza costante, sostenendoci sempre. Mister o presidente? Lo chiamo Daniele (sorride, ndr)".