Pisacane spiega la scelta di tener fuori Palestra: "Non vogliamo essere dipendenti da lui"

Ha lasciato tutti di sorpresa la scelta di Fabio Pisacane di lasciare fuori Marco Palestra. Contro l'Atalanta, squadra a cui appartiene il cartellino del giocatore, il tecnico del Cagliari ha cambiato modulo e ha deciso di lasciarlo fuori dall'inizio. Una scelta che Pisacane in conferenza stampa ha spiegato così: "Bisognava dimostrare che il Cagliari non è Palestra dipendente. C'era una scelta tecnica ben precisa. Pensavamo che l'Atalanta sarebbe partita in modo diverso e che avremmo dovuto fare grandi corsa. Non volevo ingabbiare Palestra. Lui è un ragazzo che ci ha dato tanto a volte, un po' meno altre, ma ha tanti margini di crescita. Ho pensato che avrebbe potuto mettere in difficoltà gli avversari subentrando. Sono contento anche per la squadra perché oggi non è stata Palestra dipendente".

Può definirsi la partita più importante fatta fino ad ora?

"Sono undici anni che sono in questa terra. Per me Cagliari è come mia moglie, ho cercato sempre di non deludere come uomo. Ho vissuto il finale di gara con grande impeto. A fine primo tempo ho detto alla squadra cose importanti e sono contento delle risposte. Dedico la vittoria a tutto il popolo rossoblù e alla mia famiglia".

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