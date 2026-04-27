Avellino, lavoro differenziato per Simic e Milani. Permesso per Izzo
È ripresa alle ore 16, a porte aperte come da programma, la preparazione dell’Avellino in vista della trasferta di venerdì a Empoli. Come riferito da TuttoAvellino.it, non ha preso parte alla seduta Armando Izzo, che ha usufruito di un giorno di permesso.
Lavoro differenziato per Lorenco Simic, assente nell’ultima gara contro il Bari e impegnato nella gestione dei carichi per rientrare al più presto, così come per Alessandro Milani, anche lui alle prese con il recupero da un infortunio. La nota negativa arriva dallo stop di Sala, costretto a fermarsi nel corso dell’allenamento.
Per il resto, buone notizie per il tecnico Davide Ballardini: nessun giocatore squalificato e rosa quasi al completo, con ampia possibilità di scelta in vista della sfida in terra toscana.