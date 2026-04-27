Bari, Esteves e Cistana hanno svolto parte della seduta con i compagni

Dopo la ripresa di ieri pomergiggio, quest'oggi i giocatori del Bari hanno proseguito nella marcia di avvicinamento alla sfida di venerdì 1 maggio contro la Virtus Entella guidata da mister Chiappella, 37a giornata di Serie BKT, in programma a partire dalle ore 15:00 sul terreno del San Nicola.

Questa mattina la squadra ha lavorato sul terreno dello stadio dedicandosi, dopo un prologo in palestra, ad una prima parte di attivazione muscolare, quindi ad esercitazioni situazionali per reparto, passando poi ad aspetti tattici sviluppati su porzione di campo; in chiusura, una parte ha sostenuto una sfida a ranghi misti su campo ridotto, con il resto del gruppo che ha sostenuto del lavoro atletico di scarico. Alcuni elementi della rosa hanno svolto lavoro dedicato; Cistana ed Esteves hanno svolto parte della seduta con i compagni, completando il lavoro di giornata secondo una tabella personalizzata.

Per domani è in programma una seduta di allenamento mattutina che verrà svolta a porte chiuse.