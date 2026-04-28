Scamacca racconta la 'battaglia' con Mina: "Lui fa wrestling ma non mi infastidisce"

Intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sconfitta rimediata dalla sua Atalanta contro il Cagliari, Gianluca Scamacca ha raccontato anche come sia stato giocare per 90 minuti contro Yerry Mina. L'attaccante ha risposto scherzando: "Noi ci crediamo sempre e vogliamo raggiungere l'Europa. Ci proveremo fino all'ultimo. Mina? Lui fa wrestling (ride, ndr). Lui ha un suo modo tutto suo di giocare e va bene così, non mi infastidisce".

Abbiamo visto un'Atalanta sotto tono. Cosa è successo in questa partita?

"Le sconfitte fanno parte del calcio. Abbiamo sbagliato nella prima mezz’ora, poi siamo riusciti a riprendere una partita che oggi però è stata storta. Abbiamo cercato la reazione dopo l'uscita dalla Coppa ma è andata così. Non so bene cosa abbiamo sbagliato. Domani rivedremo la partita e riprenderemo a lavorare".

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