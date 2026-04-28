Costacurta sugli attaccanti del Milan: "Pulisic il peggiore, a Leao escono pochissime cose"

Alessandro Costacurta ha da poco compiuto 60 anni ed è stato festeggiato da tutti gli ex Milan, compreso Paolo Maldini. Dopo la partita del Diavolo contro la Juventus, direttamente dagli studi di Sky Sport, l'ex difensore rossonero si è espresso così sugli attaccanti impiegati da Massimiliano Allegri: "È stata la peggiore partita di Pulisic. I due lì davanti si aiutano e capiscono poco. Pulisic è stato il peggiore in campo".

Una battuta anche su Rafael Leao, ormai sempre più criticato. Il suo futuro potrebbe davvero essere lontano dal Milan e dall'Italia: "Continua a non convincermi. Non so aggiungere altro. Io ogni tanto lo vedo che ci prova, ma gli escono poche cose, pochissime. Quando la palla è in mano agli avversari non tutti corrono, e Leao è quello che lo fa meno”