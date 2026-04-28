Bressan: "Niente scuse per Kean, doveva essere al Franchi per Fiorentina-Sassuolo"

L'ex centrocampista Mauro Bressan ha parlato a Radio FirenzeViola a proposito dei temi principali di casa Fiorentina. Su tutti, l'assenza di Kean anche sulle tribune del Franchi per il lunch match della 34^ giornata di Serie A che ha visto i gigliati pareggiare 0-0 tra le mura amiche contro il Sassuolo.

Parlando di Kean, dice Bressan: "Quello che penso io è che, al di là del nome Kean, potrebbe essere qualsiasi altro giocatore. Dai tempi in cui giocavo io, quando uno è infortunato o ha qualche problema, la partita si va sempre a vederla. I propri compagni si vanno sempre a sostenere, si va sempre al campo, a meno che ci siano dei permessi da parte della società". Di fronte alla versione della società di una doppia seduta di fisioterapia, ha poi aggiunto: "Diciamo che è una giustificazione che lascia un po' il tempo che trova.. avrei detto dall'altro se magari".

C'è anche a chi sono cascate le braccia a sentir dare questa motivazione. E Bressan non sembra troppo lontano da questa versione dei fatti: "Sono perfettamente d'accordo, non è una giustificazione. Ok le cure, ma bisogna stare col gruppo. E poi si ha tutto il giorno a disposizione: mattina, oppure dopo... Poi a mezzogiorno e mezzo vabbè. Un modo per sostenere i compagni c'è sempre".

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