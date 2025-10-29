Parma, Circati: "Percorso giusto della squadra, dobbiamo fare più gol"
TUTTO mercato WEB
Prima del match tra Roma e Parma in programma alle 18:30 allo Stadio Olimpico, è intervenuto ai microfoni di Dazn il difensore dei ducali, Alessandro Circati.
COSA MANCA A QUESTO PARMA - "Dobbiamo continuare ciò che stiamo facendo, penso che il nostro percorso sia quello giusto. Dobbiamo fare solo gol e finalizzare le occasioni, siamo una squadra giovane, con tanta voglia".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Le più lette
2 Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile