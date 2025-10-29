Parma, Circati: "Percorso giusto della squadra, dobbiamo fare più gol"

Prima del match tra Roma e Parma in programma alle 18:30 allo Stadio Olimpico, è intervenuto ai microfoni di Dazn il difensore dei ducali, Alessandro Circati.

COSA MANCA A QUESTO PARMA - "Dobbiamo continuare ciò che stiamo facendo, penso che il nostro percorso sia quello giusto. Dobbiamo fare solo gol e finalizzare le occasioni, siamo una squadra giovane, con tanta voglia".