Milik: "Quando il percorso è difficile, apprezzi di più ciò che hai. Grato a chi ho intorno"

Arkadiusz Milik, attaccante della Juventus, ha scritto un post su Instagram qualche giorno dopo il suo 32° compleanno (era il 28 febbraio), in mezzo a un periodo che lo vede lontano dal campo ormai da oltre un anno.

Si legge, sui social di Milik: "A volte il percorso è più difficile, ma è proprio in quei momenti che impari ad apprezzare di più ciò che hai. Gli allenamenti con la squadra, i momenti con la mia famiglia e la possibilità di fare ciò che amo. Sono grato per le persone che ho intorno e per essere tornato in campo. Grazie anche per tutti gli auguri di compleanno e per il vostro supporto".

Milik fa parte della rosa della Juventus dall'estate del 2023, quando è stato acquistato dall'Olympique Marsiglia, inizialmente a base prestito e poi con trasferimento a titolo definitivo. La sua ultima partita con i bianconeri risale al 25 maggio 2024, per l'ultima giornata di Serie A contro il Monza. La sua ultima partita in generale è stata l'amichevole di inizio giugno tra Polonia e Ucraina.

Nei giorni scorsi, tra l'altro, Milik è tornato a lavorare in gruppo con la Juventus. Ed è la seconda volta negli ultimi mesi, visto che il centravanti polacco si era già rivisto alla Continassa lo scorso 20 dicembre, dopo 574 giorni trascorsi senza poter essere disponibile.