Juventus, Spalletti: "Milik out domani. È nei nostri pensieri per il finale di campionato"
“Non è a disposizione domani”. Luciano Spalletti risponde così sulle condizioni di Arkadiusz Milik, attaccante polacco che negli ultimi giorni è rientrato a lavorare con il gruppo della Juventus: “Si sta allenando con la squadra e si sta allenando bene, però ha ancora qualche riflesso che non ci lascia tranquilli. Soprattutto per quelle che sono le sue sensazioni. È chiaro che è nei nostri pensieri per il finale di campionato, perché è un calciatore forte.
L’ha fatto vedere e lo sanno tutti, che è una calciatore forte. Lo so anche io, per questo lo teniamo in considerazione”.
