Udinese, Kamara: "Le grandi squadre reagiscono sotto pressione"

Prima della sfida contro la Juventus, Hassane Kamara ha commentato il match in programma ai microfoni di DAZN: "Non so se è il miglior momento per affrontarli, perché quando sono sotto pressione le squadre tendono a dare qualcosa in più. Noi siamo interessati più a noi stessi".