Udinese, Miller: "Felice di aver giocato dall'inizio, mi sto adattando sempre meglio"

Il centrocampista dell’Udinese Lennon Miller ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria esterna per 1-2 sul campo del Torino nella sfida valevole per la 19^ giornata di Serie A.

Le sue dichiarazioni: "Oggi ho giocato dall’inizio e sono molto felice. Ovviamente sono molto contento in primis per la vittoria, sento di aver contribuito e di aver fatto bene. Quando si gioca titolari e si vince é molto bello. Ovviamente è difficile adattarsi ad un campionato nuovo ma i compagni mi stanno sempre molto vicino anche oggi. Più passa il tempo più mi sto adattando e posso dimostrare che giocatore sono".