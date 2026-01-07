Udinese, Miller: "Felice di aver giocato dall'inizio, mi sto adattando sempre meglio"
Il centrocampista dell’Udinese Lennon Miller ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria esterna per 1-2 sul campo del Torino nella sfida valevole per la 19^ giornata di Serie A.
Le sue dichiarazioni: "Oggi ho giocato dall’inizio e sono molto felice. Ovviamente sono molto contento in primis per la vittoria, sento di aver contribuito e di aver fatto bene. Quando si gioca titolari e si vince é molto bello. Ovviamente è difficile adattarsi ad un campionato nuovo ma i compagni mi stanno sempre molto vicino anche oggi. Più passa il tempo più mi sto adattando e posso dimostrare che giocatore sono".
