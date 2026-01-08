Udinese, Ekkelenkamp: "Siamo una grande squadra, giusto sognare e guardare in alto"

L'Udinese è tornata alla vittoria ieri sera sul campo del Torino, con il gol decisivo per i friulani, quello del momentaneo doppio vantaggio, è stato segnato dal centrocampista olandese Jurgen Ekkelenkamp.

Al termine della partita, lo stesso Ekkelenkamp ha parlato ai microfoni di DAZN: "Quando segno, vinciamo (ride, ndr). È stato un bellissimo gol. Sono caduto per terra, ma poi sono riuscito a segnare e sono molto felice. Dedico il gol all'Udinese. Essere ambiziosi? Abbiamo una grande squadra, è giusto sognare e guardare in alto".

Per Ekkelenkamp voto 7,5 nelle pagelle di Torino-Udinese 1-2 su TMW. Con la seguente motivazione ad accompagnare il giudizio numerico: "Il più intraprendente del centrocampo di Runjaic. Diversi palloni rubati, da cui nascono azioni che lo vedono protagonista in rifinitura o in fase conclusiva. Dopo una prima parte di gara promettente, spicca definitivamente il volo nella seconda avviando la manovra dello 0-1 e finalizzando quella del raddoppio".