Monopoli, c'è l'accordo per il rinnovo di Battocchio. Ha firmato per un altro anno
L’avventura del centrocampista Cristian Battocchio con il Monopoli proseguirà per almeno un altro anno. L’italo-argentino classe ‘92, arrivato nell’estate del 2024 dopi una serie di avventure esotiche fra Tukushima Vortis in Giappone, Pumas UNAM in Messico, Volos in Grecia, Ness Ziona in Israele e Chennaiyin in India, ha infatti prolungato il rapporto con il club pugliese.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore ha firmato fino al 2017 con i biancoverdi con cui nell’ultima stagione e mezzo ha collezionato 55 presenze in totale nelle varie competizioni.
