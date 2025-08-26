Udinese, Pizarro si trasferisce in Ligue 1: il cileno va in prestito al Le Havre
Damian Pizarro saluta l'Udinese e passa in prestito al Le Havre. Questo il comunicato del club bianconero: "Udinese Calcio comunica di aver ceduto Damian Pizarro a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 all'Havre AC.
A Damian un grande in bocca al lupo per questa nuova esperienza".
Questo invece il comunicato del club francese
Una promessa del calcio cileno arriva ai Ciel&Marine! Damian Pizarro, 20 anni, si è infatti appena legato al club per la stagione 2025/26, in prestito dal club italiano dell’Udinese.
Damian Pizarro ha giocato poco nel suo primo anno in Italia, ha iniziato molto giovane nel prestigioso club cileno del Colo Colo, collezionando 58 presenze (di cui 13 in Copa Libertadores) e 12 gol, oltre a 8 assist, vincendo la Coppa del Cile nel 2023 e il campionato nel 2024. Con l’ambizione di tornare a vestire la maglia della nazionale maggiore, con la quale conta già una presenza, Damian Pizarro indosserà la maglia dei Ciel&Marine numero 9".
