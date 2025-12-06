L’Inter di Chivu alla prova della prima scelta post Inzaghi: ora Fabregas cerca l’aggancio

Guai a dire che Cristian Chivu era la seconda scelta dell’Inter. Beppe Marotta, presidente nerazzurro, lo ha detto sin da subito. Però non era nemmeno la prima, anche se questo il numero uno del club di Viale della Liberazione ovviamente non può dirlo: se quella posizione la si riserva - come la dirigenza dell’Inter ha sempre detto - all’eventuale permanenza di Simone Inzaghi, il preferito per la sostituzione del tecnico piacentino era decisamente Cesc Fabregas.

Il no e la virata. L’ex centrocampista spagnolo era un obiettivo al punto da spingere Piero Ausilio, ds dei vice campioni d’Europa, a viaggiare a Londra per un incontro. Che però non ha dato l’esito sperato: detto che Cesc probabilmente non era così convinto - altrimenti l’affare sarebbe andato in porto, storia di qualsiasi trattativa -, a fare la differenza è stata la posizione del Como, irrigiditosi per trattenere il proprio allenatore. Da lì, la virata su un profilo evidentemente gradito, su cui l’unico vero dubbio riguardava la poca esperienza in Serie A (ma con anni alla guida della Primavera), quel Cristian Chivu.

A distanza di mesi, si può sostenere che entrambe le soluzioni fossero convincenti. Lo dicono il campo e la classifica. Chivu, nonostante gli inciampi nei big match, è riuscito a versarsi nei non semplici panni di allenatore dell’Inter nel post Inzaghi: spesso si riduce tutto alla comunicazione, ma la squadra nerazzurra sta cambiando volto, a partire da un pressing molto diverso e un baricentro più alto rispetto al passato. Su quel ramo del lago di Como, invece, anche Fabregas sta confermando quanto di buono fatto vedere al primo anno nel massimo campionato italiano. Al punto che i lariani scenderanno in campo a San Siro con un obiettivo molto chiaro: l’aggancio in classifica.