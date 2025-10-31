Udinese, Runjaic cita Edison: "Serve sempre trovare la strada giusta per la vittoria"

Alla vigilia della sfida all'Atalanta di domani, il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic ha parlato anche di come la squadra potrà uscire dalle ultime settimane di difficoltà: "Abbiamo subito tre gol su calcio da fermo. Okoye ha messo in mostra diverse parate importanti e sono contento anche di lui, così come sono contento di come abbiamo difeso quando la Juventus ha avuto il possesso palla. Quando si subisce però gol subito in trasferta contro una delle squadre migliori d'Italia non è mai facile, ma abbiamo comunque provato a riprendere la gara. Come disse Edison, cerchiamo sempre di migliorare basandoci sugli errori del passato".

L'Atalanta? Che partita si aspetta?

"Non hanno cambiato molto stile di gioco rispetto alla scorsa stagione, hanno esterni che corrono molto, che crossano, hanno ragazzi come Lookman, Samardzic, hanno buoni trequartisti, pericolosi, che si inseriscono e sanno fare male. Hanno giocatori davanti che ruotano molto, è una buona squadra a livello di condizione fisica, non ha raccolto molti punti, sta fornendo buone prestazioni ed è ancora imbattuta. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, in casa contro il Lecce abbiamo fatto bene andando in vantaggio e vincendo la gara. Come disse Edison di nuovo, bisogna trovare sempre la strada giusta per la vittoria, imparando dai nostri errori e sfruttando il fattore positivo dato dai nostri tifosi".

