Udinese, Runjaic: "Zaniolo un esempio per gli altri. Iker Bravo? Normale abbia alti e bassi"

© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 16:30
Alessio Del Lungo

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, è intervenuto in conferenza stampa per parlare del match di domani contro l'Atalanta, affrontando pure il tema relativo a Nicolò Zaniolo: "È un esempio per altri giocatori, siamo in contatto continuo con lui, spesso mi viene chiesto quando riuscirà a giocare per tutti e novanta i minuti, ma non possiamo dare una tempistica certa, l'importante è che lavori e non abbia infortuni. Può essere anche che non parta sempre titolare, gli altri giocatori devono essere pronti, vedo un giocatore in crescita che in campo sta correndo tanto, contro il Lecce ha corso tantissimo lungo il campo, come forse non ha mai fatto in carriera. Sono molto soddisfatto di lui, sono convinto che possa migliorare ulteriormente".

Chi sostituirà Davis domani?
"Ci sono fattori che mi fanno pensare a Bayo, altri mi fanno a Buksa. Sappiamo come vogliamo giocare, Buksa sta danto un buon contributo così come Bayo. Buksa è un giocatore che lavora molto per noi, ha avuto tanti minuti in una ripresa difficile contro la Juventus, dove riuscivamo a trovare poco gli attaccanti. Bayo ha caratteristiche interessanti per la Serie A, non va dimenticato neanche Gueye, che ha importanti qualità fisiche e tecniche, è ancora giovane ma sta crescendo. C'è anche Iker Bravo che ha dimostrato di poter giocare lì, ha avuto alti e bassi, ma come è normale per un giocatore giovane in Serie A. Anche senza Davis di opzioni ce ne sono".

Clicca qui per leggere la conferenza stampa di Runjaic.

Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Esclusiva con l'ideatore di Milan-Como a Perth. Una lettera al Ministro Abodi di Lou Sticca: "Milioni di emigrati all'estero, per noi che amiamo l'Italia è un sogno e un'occasione irripetibile"
