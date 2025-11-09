Live TMW Udinese, Zanoli: "La Roma ha giocato sul nervosismo di Zaniolo"

L'Udinese cade in casa della Roma sotto i colpi di Pellegrini e Celik. Dopo il triplice fischio, si è presentato Alessandro Zanoli nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare il match nella consueta conferenza post partita. Diretta testuale a cura di TMW .

20.51 - Inizia la conferenza stampa.

Avete avuto chance, cosa è mancato?

"La qualità nel tocco finale, ma siamo stati anche sfortunati. Su un campo così è sempre difficile fare punti".

Secondo te, la Roma ha giocato sul nervosismo di Zaniolo?

"Hanno giocato su questa cosa, Nico ha fatto bene e ha fatto la sua gara nonostante un po' di nervosismo. Loro sono una squadra che lotta per il campionato, noi potevamo fare di più. Pensiamo alla prossima partita".

20.56 - Termina la conferenza stampa.