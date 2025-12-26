Live TMW Udinese, Runjaic: "Siamo tutti consapevoli di aver fatto una brutta prestazione a Firenze"

10.20 - L'Udinese affronterà sabato alle ore 18:00 la Lazio al Bluenergy Stadium per la diciassettesima giornata di Serie A. In conferenza stampa mister Kosta Runjaic farà il punto della situazione in casa friulana. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.



Ora si aspettano tutti una reazione dopo la brutta sconfitta di Firenze. Kamara è un'opzione per la formazione titolare?

"Sono d'accordo, è stata una brutta prestazione, l'avevamo approcciata bene fino al cartellino rosso. Si può perdere giocando in 10 ma poi bisogna almeno provare a fare la prestazione, che invece è stata brutta. Vogliamo riscattarci contro la Lazio, ci aspettiamo tutti una reazione positiva dopo la sconfitta di Firenze, non è possibile che una squadra cambi volto così tra Napoli e Fiorentina, ma sappiamo che gli alti e bassi fanno parte del processo di crescita. Comunque non si può perdere prendendo cinque gol e in quel modo. Eravamo reduci da una bella prestazione e dobbiamo essere quella squadra lì, non posso garantire il risultato, ma possiamo fare molto meglio in termini di atteggiamento, davanti ai nostri tifosi il cui supporto non è mai mancato. Il lato bello del calcio è che dopo pochi giorni puoi provare a rifarti da una sconfitta, abbiamo analizzato l'avversario e anche parlato del fatto che si può vincere anche in 10, non bisogna mollare. Il Napoli dopo aver perso contro di noi ha reagito vincendo la Supercoppa, questa è la differenza tra una squadra come la nostra e una grande squadra, che mantiene alto il livello delle prestazioni e reagisce così alle sconfitte. Non parlerò molto della formazione, a Firenze ho fatto subentrare dei ragazzi e mi aspetto un contributo, Kamara è un ragazzo d'esperienza, importante per noi, questo è fuori di dubbio, non so dirvi se sarà titolare".

Non ci sarà Okoye, ma anche le prestazioni di Sava non è stata soddisfacenti:

"Sì è una tematica, abbiamo commesso diversi errori individuali. Nel mondo dello sport capitano gli errori, dobbiamo ridurli al minimo, poi un errore e siamo subito puniti. Il rosso ha cambiato la partita, non è una scusa ma è comunque un dato di fatto, abbiamo subito un rosso evitabile e la dinamica della partita è cambiato. Sapevamo di trovare una Fiorentina in difficoltà, hanno raccolto i primi tre punti contro di noi sfruttando l'episodio per portare la gara dalla loro parte. E' un discorso che non riguarda solo i portieri, ma anche i giocatori di movimento, nella gestione del pallone, nell'attenzione messa nella fase difensiva. Vogliamo evitare e ridurre questi errori al minimo. Quando si subisce un gol è dovuto a più errori. Oggi faremo rifinitura, c'è ancora una seduta per analizzare tutti gli elementi, nessuno è soddisfatto della sconfitta di Firenze e del numero di errori commessi in questa stagione. Ci sono però ancora tre gare per chiudere il girone d'andata e con risultati positivi possiamo migliorare ulteriormente la nostra posizione. Dobbiamo utilizzare questa esperienza per migliorare nei prossimi mesi".

Il Genoa dopo di voi in 10 ha tenuto testa all'Atalanta, anche la Lazio ha vinto con dei rossi. Detto questo, ha ripensato al cambio di Kabasele fatto a Firenze? Il ritiro?

"Sicuramente ci sono buoni esempi di gare dove è stato possibile ottenere punti in inferiorità numerica, lo sappiamo. Abbiamo perso 5-1 perché non abbiamo saputo reagire, prendendo gol evitabili. Fossimo andati in spogliatoio sotto di un solo gol l'ìntervallo sarebbe stato diverso, 3-0, in trasferta, contro una Fiorentina che ha valori diversi rispetto al piazzamento in classifica e ai numeri prodotti, è dura. La Lazio ha vinto contro un Parma in 9 che ha avuto diverse occasioni non sfruttate, così funziona il calcio, gol sbagliato gol subito. Ogni partita fa storia a sè, il problema è che non abbiamo proprio reagito bene. Ho scelto di togliere Kabasele, potevo togliere un attaccante, ma ho preso questa decisione, l'episodio ci ha scosso, ho deciso di togliere un difensore sapendo di avere due buoni giocatori ancora in quella posizione e cercando di tenere la parità per riorganizzarci all'intervallo, ma rientrando sotto di tre reti è difficile, ho deciso di togliere Zanoli che aveva preso un giallo e Zaniolo, per tutelare questi giocatori in vista della gara contro la Lazio. Bisogna prendere delle decisioni, che portano a determinate conseguenze. Rifarei la scelta di togliere Kabasele, anche se mi è dispiaciuto perché ha rimpiazzato molto bene Kristensen quando ha giocato e contro la Fiorentina ci è mancato. Non so come voi interpretiate la parola ritiro, normalmente siamo tutti in hotel il giorno prima della partita, ci siamo riuniti con la squadra e abbiamo preso questa decisione andando in ritiro due giorni prima della agara, non è una grande punizione. Volevamo sfruttare le festività per lavorare in maniera in testa, lavorare su determinati episodi. Anche in altri campionati è normale andare in ritiro due giorni prima della gara, veniamo da una prestazione brutta e tutti siamo coscienti di aver fatto una brutta gara, dobbiamo evitare di ripetere una prestazione del genere. In Italia la parola ritiro ha una connotazione negativo, in Germania abbiamo una parola più lunga per definire il concetto, la squadra si riunisce per concentrarsi meglio sulla prossima partita. Affrontiamo una grande sfida, una squadra stabile, con qualche assente ma una rosa di qualità e con un tecnico molto esperto, verranno qua per vincere. La Lazio ha grandi obiettivi, conosciamo i loro punti di forza e i nostri".



Ci dobbiamo aspettare qualche contromisura per affrontare la Lazio?

"Dobbiamo vedere un'altra Udinese sul campo indipendentemente dall'avversario, la Lazio ha la sua idea di calcio, noi siamo pronti e dobbiamo essere pronti a trasferire sul campo i concetti provati in allenamento. Dopo il rosso a Firenze ci sono mancati i nostri principi di gioco, ci è mancata energia, ci è mancata cattiveria in determinati momenti, ogni ragazzo deve sostenere l'altro, attraverso la maturità dobiamo fornire una buona prestazione contro la Lazio".



Spicca un dato su Zaniolo, è il giocatore italiano più falli con Mancini, come sta mentalmente il ragazzo dopo quanto successo a Firenze?

"Bisogna analizzare tutti i falli fatti e a volte qualche fallo che gli è stato fischiato contro secondo me non c'era, comunque è un ragazzo che lotta molto e di falli ne subisce anche tanti, prende molti colpi, è un giocatore che vuole avere la palla, è un ragazzo molto importante per noi. E' un ragazzo con obiettivi molto chiari, non ho notato un numero eccessivo di falli da parte sua, in un duello è un 50 e 50, sono soddisfatto delle sue prestazioni e del suo numero di gol. Poi ci sono state alcune notizie su Zaniolo da parte dei media, è così e non posso farci nulla, posso dirvi però che è un ragazzo molto professionale, che sta investendo molto in noi e su se stesso, non era facile, è un ragazzo molto importante, non può decidere però ogni partita, è un ragazzo emotivo, è una sua caratteristica e qualità. E' un ragazzo molto maturo rispetto al passato, a volte è troppo autocritico, si mette troppa pressione sulle spalle, dobbiamo aiutarlo in questo, non ha nessun problema con i compagni di squadra, i conflitti a volte capitano, abbiamo vissuto una partita brutta contro la Fiorentina e può succedere, non volevo essere irrispettoso contro nessun giornalista, può capitare dopo una partita del genere, secondo me dopo una sconfitta così inaspettata in questi termini non serve parlare molto ed è inutile entrare nei dettagli e fare un'analisi completa. Questo è stato il mio approccio. Avete ragione a guardare a quello che ha fatto il Genoa, però ha comunque perso, il nostro stesso risultato, a volte può essere meglio perdere 5-1 e non 1-0 all'ultimo minuto, ci sono sempre tante cose da considerare, quel che è certo è che non dobbiamo ripetere quanto visto con la Fiorentina. La squadra non ha funzionato e io sono il primo responsabile, sono soddisfatto dei miei ragazzi, stanno crescendo e maturando e per quanto riguarda Zaniolo ancora una volta, è un ragazzo fantastico, da tutelare, si mette tanta pressione sulle spalle, a volte troppe, penso domani farà una super partita davanti ai tifosi che lo aiuteranno, sa di essere molto amato qui. Sono stati giorni difficili anche per lui, sono state scritte cavolate sul perché di quel cambio, la notizia uscita su Zaniolo non corrisponde a quanto successo, è un ragazzo importante per noi, la relazione tra i giocatori è a posto e Zaniolo mostra la sua importanza per noi tutti i giorni. Anche come staff tecnico lavoriamo per imparare di partita in partita".



Con Okoye squalificato e un Sava spesso incerto il nome di Nunziante sta un po' tornando nella mente di tutti, arrivato dalla C e giovanissimo, può esserci effettivamente una chance per lui?

"Sta migliorando, è un ragazzo di prospettiva, ma lo scorso anno giocava in Serie C. Abbiamo a disposizione Sava, ovviamente ha avuto dei momenti difficili in passato, perdere 5-1 ovviamente fa peggiorare la situazione, ma Sava gode ancora della mia fiducia, così come Okoye, Nunziante e Padelli, tutti i portieri godono della mia fiducia. La Serie A non è solo un palcoscenico per far crescere giocatori, l'Udinese ha un suo percorso, dove deve trovare costanza e servono giocatori che trovino costanza, così come difensori, centrocampisti e attaccanti che riescano a trovare continuità. Dal portiere all'attaccante. Noi non siamo soddisfatti e alcuni ragazzi non sono soddisfatti delle loro prestazioni, ci lavoriamo affinchè tutti i ragazzi possano trovare costanza. Non so se possa essere la decisione giusta far esordire Nunziante contro la Lazio, ancora non so dirvelo, bisogna essere cauti, Nunziante è stato acquistato perché ha grande prospettiva e potenzialità, ma a mio avviso adesso non è il momento giusto. Adesso non so se Nunziante possa dare maggiore stabilità alla difesa, tutti i giocatori contribuiscono alla stabilità difensiva della squadra. Il primo gol lo abbiamo preso su un fallo ingenuo di Ekkelenkamp, possiamo chiederci perché abbia commesso fallo, così come possiamo chiederci perché ci fosse un giocatore della Fiorentina lì in posizione pericolosa. L'importante domani è essere intensi e costanti in campo".

11:09 - Finisce la conferenza stampa.