Inter-Juventus, Comolli rischia più di Chiellini. E potrebbe essere sanzionato anche Ferri

C'è grande attesa per quello che deciderà oggi il Giudice Sportivo in merito a quanto accaduto nel tunnel degli spogliatoi di San Siro al termine del primo tempo di Inter-Juventus. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, chi rischia di più sono proprio Damien Comolli, amministratore delegato bianconero, e Giorgio Chiellini, che ricopre invece il ruolo di Director of Football Strategy. Senza l'intervento della sicurezza sarebbe stato difficile evitare il contatto fisico.

Dalle ricostruzioni - si legge sulla rosea - pare che Comolli abbia perso per un attimo la testa, mentre Chiellini si è limitato, si fa per dire, a qualche pesante insulto verbale. Al momento il rischio per il francese pare un'inibizione piuttosto ridotta, ma non è da escludere che arrivi solo una multa onerosa. Tutto da scoprire invece ciò che verrà deciso nei confronti di Riccardo Ferri, team manager dell'Inter, che avrebbe avuto un faccia a faccia con il direttore tecnico della Vecchia Signora Francois Modesto. Possibile che il Giudice Sportivo chieda un supplemento di indagine alla Procura.