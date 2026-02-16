L'Udinese si addormenta di nuovo: al Sassuolo basta un minuto per vincere

Seconda sconfitta consecutiva per l’Udinese, che ancora una volta si spegne davanti alle prime difficoltà e si fa rimontare da un Sassuolo autore di un ottimo avvio di ripresa. Bastano le discese di Garcia ai neroverdi per ribaltare in un minuto solo la rete di Solet. Tante le riflessioni da fare sui gol di Lauriente e Pinamonti, arrivati con eccessiva facilità in una gara che non stava dando la sensazione di poter regalare chissà quanti emozioni e vissuta a ritmi bassi da entrambe le parti per gran parte dei novanta minuti.

Accortosi che il 3-4-2-1 senza Davis non è sostenibile, Runjaic decide per questa gara di tornare al 4-4-2, cambiando assetto alla difesa, con Bertola inserito come terzino destro per aiutare in copertura e Zemura a fare la guardia sulla catena mancina. Spazio così sulle fasce per Atta ed Ekkelenkamp e il reinserimento tra le linee di Zaniolo, tornato titolare dopo più di un mese. Riconfermato Bayo riferimento avanzato nonostante la brutta gara giocata a Lecce. Un piano che dà anche qualche frutto, perché in un primo tempo senza sussulti sono i friulani a creare l’unico pericolo, ringraziando ancora una volta la qualità di Solet, abile nel dribbling e nel tirare nel sacco.

Poi però arriva la mossa di Grosso che fa saltare gli schemi. Sulla destra l’Udinese infatti non riesce a contenere il neoentrato Garcia, che con eccessiva facilità mette in pochi minuti almeno tre palloni interessanti. In due circostanze la difesa dell’Udinese si fa sorprendere con eccessiva facilità, permettendo a Laurente e Pinamonti di ribaltare il punteggio. Nel finale l’assalto friulano non porta a nulla, confermando le difficoltà offensive. Male Bayo, che spreca così anche la seconda chance da titolare avuta in poco tempo e poco cambia con l’inserimento di Buksa. Servirà ben altro, soprattutto a livello di mentalità, per rivedere le zebrette viste anche solo un paio di settimane fa. L’assenza di Davis sicuramente si fa sentire, ma è l’abbassamento dei giri del motore l’aspetto che preoccupa di più di queste sconfitte con Lecce e Sassuolo, per una squadra che è parsa troppo poco convinta in fase offensiva e distratta difensivamente.