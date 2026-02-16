Ufficiale Benkovic saluta l'AIK e la Svezia. L'ex Udinese vola in Cina: firma con lo SZ Peng City

Un'operazione in uscita per l’AIK: il difensore croato Filip Benkovic saluta la Svezia e vola in Cina, dove ad attenderlo c’è lo Shenzhen Peng City, club della massima serie. Una trattativa che era nell’aria da settimane e che ora è diventata ufficiale, segnando la fine dell’esperienza scandinava dell’ex Udinese dopo una sola stagione.

Classe 1997, centrale di grande struttura fisica ed esperienza internazionale, Benković lascia Stoccolma con sentimenti contrastanti. Nel messaggio pubblicato dal club, il difensore ha ammesso quanto sia stato difficile prendere questa decisione, sottolineando il forte legame costruito con l’ambiente nerogiallo. Ha parlato di momenti speciali vissuti con la maglia dell’AIK e dell’orgoglio di aver fatto parte di una società storica e prestigiosa del calcio svedese. Dal punto di vista economico, l’operazione rappresenta comunque un affare significativo per l’AIK, che incasserà una cifra compresa tra i cinque e i dieci milioni di corone svedesi per il trasferimento del centrale. Una plusvalenza importante, considerato che Benkovic era arrivato per rinforzare il reparto arretrato con la sua esperienza maturata tra Croazia, Italia e Inghilterra.

In Allsvenskan il croato ha collezionato 27 presenze, mettendo a segno anche una rete e garantendo solidità al pacchetto difensivo. Ora per lui si apre una nuova avventura nel campionato cinese.