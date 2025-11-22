Udinese, Runjaic: "Abbiamo fatto tre regali al Bologna. Insoddisfatto e dispiaciuto per i tifosi"

Il tecnico dell'Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sconfitta contro il Bologna: “Sono molto insoddisfatto e dispiaciuto per i tifosi. Perdere 3-0 dopo la prova del primo tempo è davvero troppo. Abbiamo fatto tre regali al Bologna, perdendo palloni facili contro una squadra in forma con il Bologna. Dobbiamo aspettarci molto di più da noi stessi, dimenticare subito questa partita e pensare alla prossima.

Il Bologna ha fatto dei bei gol ma dopo il primo gol subito dovevamo continuare a rimanere in partita. Dopo il secondo regalo la partita si è fatta molto difficile per noi.

Dovremo parlare di questa partita e andare avanti, é l’unica strada.

Il secondo gol? Avevamo visto che il Bologna é molto aggressivo. Ci siamo presi un rischio eccessivo e lo abbiamo pagato.

La difesa é una fase di gioco, poi c’è quella offensiva, anche nel primo tempo in attacco potevamo fare meglio, essere meno prevedibili nei movimenti. Siamo andati vicini a segnare ma ci è mancato qualcosa, l’energia creatasi dopo il rigore parato non la abbiamo usata”.