Udinese sconfitta a Roma: la squadra risponde presente, ma per queste gare manca uno step

L’Udinese esce sconfitta dall’Olimpico, con la Roma che supera i friulani con un secco 2-0. Una gara dove i giallorossi hanno mostrato la propria superiorità, mentre i friulani sono riusciti a mettere in campo una prestazione discretamente solida, soprattutto se si tiene conto di quanto visto a Torino contro la Juventus e a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Questo non è bastato però per reggere l’urto, soprattutto tenendo conto di una fase offensiva che invece è andata un po’ a singhiozzo.

Nelle scelte iniziali ormai mister Runjaic sembra voler dare continuità allo scacchiere trovato nel corso di queste prime giornate. In difesa Bertola per ora sta riuscendo a dare qualcosa in più rispetto a Palma e Goglichidze, mentre in mezzo al campo un po’ alla volta Ekkelenkamp sta tornando ai suoi livelli. In attacco invece di nuovo fiducia in Buksa, con Davis in fase di recupero dopo l’acciacco patito contro la Juventus.

Una gara dove l’episodio del rigore causato da Kamara a fine primo tempo manda un po’ in panne un’Udinese quadrata, anche se poco pungente in ripartenza. Poi nella ripresa i friulani hanno il merito di continuare a lottare nonostante la rete di Celik ma, tra Svilar e la chance grossissima sprecata da Zaniolo, i ragazzi di Runjaic non riescono a rimettere in piedi le cose. I passi avanti, dunque, nella mentalità e nei meccanismi di gioco ci sono, ma per sfide del genere manca ancora probabilmente uno step ai friulani per poter realmente incidere.

Chiosa finale chiaramente per il grande ex di turno. Uno Zaniolo meno in evidenza del solito nell’ambiente ostile creato da avversari e stadio Olimpico. Molto ruvido il duello con Hermoso, con un po’ di nervosismo a tratti nella sua prestazione, ma probabilmente le difficoltà sono nate più da una propensione offensiva non del tutto ottimale da parte di tutta la squadra oltre che dalle difficoltà ambientali, anche se la chance sprecata nella ripresa avrebbe potuto cambiare radicalmente tutta la storia della partita.