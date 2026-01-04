Udinese sconfitta dal Como: non basta la reazione dopo il cambio di modulo

L’Udinese torna a casa dal Sinigaglia di Como con una sconfitta frutto di un primo tempo decisamente sottotono rispetto alle attese. Decisiva la rete di Da Cunha su rigore dopo un’ingenuità di Piotrowski. Non è bastata la risposta arrivata nella ripresa, grazie anche al passaggio al 4-4-2 con l’inserimento del giovane Miller, per trovare il pareggio. Ekkelenkamp sbaglia una chance ottima per andare a segno, mentre Zaniolo trova la rete, ma ancora una volta per l’ex Roma non è tutto buono e il gol viene annullato, stavolta per fuorigioco. Una gara dove, di nuovo, i friulani ci mettono troppo a ingranare le marce giuste.

Nelle scelte iniziali spicca la scelta di riconfermare Padelli in porta nonostante il ritorno di Okoye dalla squalifica. Anche stavolta l’ex Inter ha risposto presente, dando sicurezza alla difesa, quella sicurezza che per ora è mancata. Mister Runjaic per ora ha riconfermato il nigeriano come numero uno, ma chiaramente dovrà dimostrare di aver ritrovato il giusto smalto per tornare al suo posto. In difesa turno in panchina per Solet, vittima di un acciacco in settimana.

Nel corso del match, dopo un primo tempo giocato a ritmi troppo blandi e con il Como in controllo totale della sfera, si è messo in mostra Miller. Il centrocampista scozzese, ultimamente poco utilizzato da Runjaic, è subentrato per poter cambiare modulo, dimostrando una buona personalità e dando segnali di crescita rispetto a quanto visto nelle prime uscite. Diverse le imbucate interessanti, così come le letture in fase di ripiegamento. In una giornata quindi negativa, con una sconfitta, l’Udinese si porta almeno a casa quanto mostrato dall’ex Motherwell, che ora potrebbe avere più fiducia da parte del tecnico.