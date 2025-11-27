Udinese, si ferma Hassane Kamara. Il report: "Fascite plantare al piede destro"

Problema fisico per Hassane Kamara, laterale classe 1994 dell'Udinese che in quest'avvio di stagione ha finora collezionato 10 presenze con un assist. Di seguito il comunicato ufficiale del club friulano: "Udinese Calcio comunica che Hassane Kamara soffre di una leggera fascite plantare al piede destro. Il calciatore sta già compiendo l'iter di recupero e sarà valutato quotidianamente".

Le parole di Gino Pozzo

Gino Pozzo, figlio del patron e consigliere dell'Udinese è intervenuto ai microfoni di TV12 per fare un bilancio del momento e dell'annata dei bianconeri. Queste le sue principali dichiarazioni, a partire da un bilancio sul 2025: "Io credo sia una buona ripartenza dopo l’annata di due anni fa. La scorsa è stata un’annata in cui si sono gettate nel basi per il futuro. Nel mercato estivo abbiamo portato un sacco di ragazzi nuovi, ora serve pazienza per permettere che il lavoro porti i risultati sperati. Siamo in una posizione tranquilla, ci manca ancora il salto di qualità che ci auguriamo di poter fare quando questo lavoro darà i suoi frutti".

Dopo un bel mercato estivo, l’ambiente pensa sia la stagione in cui provare a osare.

"Credo che in ogni stagione ci siano le possibilità per fare bene. A volte organici e allenatori si mescolano meglio, però indubbiamente questo è il secondo anno di un allenatore e di uno staff quindi si può pensare di continuare a fare questo tipo di lavoro. Il tifoso la vive sempre con passione e voglia di risultati. Questi a volte non arrivano nei tempi che speriamo ma viviamola con positività, ci sono tutte le carte in regola per fare risultati migliori. I ragazzi che arrivano dall’estero hanno bisogno di due o tre mesi per ambientarsi nel nostro campionato. Tutti ci aspettiamo qualcosa di più, viviamola con serenità sapendo che i risultati arriveranno".