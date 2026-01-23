TMW Udinese su Yanis Massolin del Modena. Sarebbe il sostituto di Atta per l'estate

L'Udinese alza i giri del motore per Yanis Massolin, centrocampista di proprietà del Modena, arrivato in estate dal Francs Borains, club belga di Serie B. Le sue prestazioni hanno attirato su di sé le attenzioni di diversi club europei - come la Lazio - ma non si muoverà in inverno, preferendo l'estate per cercare un accordo.

I friulani però lo vedono come il prossimo sostituto di Arthur Atta che, a giugno, sceglierà una società top per il suo futuro. La sua valutazione è tra i 30 e i 40 milioni di euro, con già diverse richieste arrivate nelle ultime settimane, sebbene il diktat sia chiaro: niente trasferimento almeno fino all'estate.

Il presidente del Modena Carlo Rivetti, a proposito di Massolin, ha parlato così circa un mese fa. “Massolin è un vero e proprio marziano: è incredibile quel che sa fare. Secondo me è ancora molto acerbo, quindi ha ampi margini di miglioramento. Sono molto contento che giochi, perché il nostro non è un paese per giovani, è un paese per vecchi, purtroppo. Serve dare l’opportunità ai giovani di poter giocare ad alti livelli. Qua si dice che se facciamo giocare i giovani li bruciamo, poi però non li facciamo bruciare e quindi finiamo per bruciarli comunque… È incredibile".